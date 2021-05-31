السوداني يتهم بعض الكتل السياسية بالاستحواذ على دوائر محددة سعيا وراء الأموال

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، أن العملية السياسية مستمرة بذات النهج الفاشل منذ 2003، متهما كتلا سياسية بالاستحواذ على دوائر محددة سعيا وراء الأموال.

وقال السوداني، في حديث متلفز، امس الاحد، تابعته المستقلة اليوم الاثنين، أن “الحكومة ملزمة قانونيا بإرسال ترشيحاتها الخاصة بالسفراء الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها”، مبينا ان “الرئاسات الثلاث رشحت 8 شخصيات لتولي مناصب سفراء، وأن بعض المرشحين لا يمتلكون الحد الأدنى من الثقافة”.

واشار الى “سعي بعض الكتل السياسية للاستحواذ على دوائر محددة، بحثا عن الأموال”، موضحا أن “دائرة عقارات الدولة ومصرفي الرافدين والرشيد تعادل وزارات”.