السفير الايراني : ندعم وساطة العراق بين طهران والسعودية

المستقلة /-  علقت إيران، على الأنباء المتداولة والتقارير الصحفية بشأن الوساطة العراقية بين الرياض وطهران.

وقال السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي في تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الجمهورية الإيرانية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع”.

وأضاف، أن “العلاقات بين إيران والعراق جيدة، وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية”.

وأضاف، “ندعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لازالة التوتر بين دول المنطقة”، مشددا على “أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار”.

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