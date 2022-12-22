السفيرة الامريكية تهنىء الحكومة العراقية على نجاح قمة بغداد

المستقلة / تويتر /- هنئت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي الحكومة العراقية بعد الاختتام الذي وصفته بالناجح لقمة بغداد /2 والتي عقدت في منتجع البحر الميت في الاردن .

وقالت السفيرة في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، ان الولايات المتحدة تدعم الأهداف التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي, من محاربة الفساد, تطوير مناخ الاستثمار الأجنبي, تحويل الغاز المصاحب الى كهرباء
,ادارة ملف المياه و مكافحة التطرف.

وتؤكد السفيرة الامريكية في تصريحات سابقة ، ان “العراق أهم الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة لنا، وهو حجر الزاوية لمنطقة الشرق الاوسط”.

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