السفيرة الامريكية تهنىء الحكومة العراقية على نجاح قمة بغداد

المستقلة / تويتر /- هنئت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي الحكومة العراقية بعد الاختتام الذي وصفته بالناجح لقمة بغداد /2 والتي عقدت في منتجع البحر الميت في الاردن .

وقالت السفيرة في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، ان الولايات المتحدة تدعم الأهداف التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي, من محاربة الفساد, تطوير مناخ الاستثمار الأجنبي, تحويل الغاز المصاحب الى كهرباء

,ادارة ملف المياه و مكافحة التطرف.

تهانينا للحكومة العراقية على الاختتام الناجح لقمة بغداد الثانية في عمان. الولايات المتحدة تدعم الأهداف التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي, من محاربة الفساد, تطوير مناخ الاستثمار الأجنبي, تحويل الغاز المصاحب الى كهرباء

,ادارة ملف المياه و مكافحة التطرف. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 22, 2022

وتؤكد السفيرة الامريكية في تصريحات سابقة ، ان “العراق أهم الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة لنا، وهو حجر الزاوية لمنطقة الشرق الاوسط”.