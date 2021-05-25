السعودية..عودة التعليم الحضوري بالمدارس والجامعات بدءا من العام المقبل

السعودية..عودة التعليم الحضوري بالمدارس والجامعات بدءا من العام المقبل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء عودة الدراسة بشكل حضوري للطلاب والمعلمين في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع ”تويتر“، إن الكادر الإداري والتعليمي، في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني، سيعودون للدوام بدءا من الموعد المقرر لهم في العام الدراسي المقبل، مع اشتراط تلقيهم لقاحات كورونا كشرط لدخولهم إلى مقار عملهم في المدارس والجامعات.

وأضافت أن طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني، سيعودون إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ستعلن القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول وإجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين.

وبينت الوزارة أن قرارها يتضمن العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية وفقا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلن عنها في حينه، وستحدد الفئات العمرية المستهدفة في العودة، كما ستراعي الجوانب المتعلقة بالكثافة الطلابية في المدرسة، والأماكن النائية للمدارس، مع استمرار عملـيات التقييم والمتابعة.

وعلقت السعودية الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي بعد أن ظهر فيروس كورونا في البلاد، لتبدأ تجربة التعليم عن بعد من خلال منصة إلكترونية حكومية تجمع طلاب الجامعات والمدارس ومعلميهم من منازلهم.