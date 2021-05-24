السعودية .. ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف لإجراءات كورونا.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الشرطة السعودية في منطقة جازان عن ضبط 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، الرائد نايف حكمي، أن “الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا”.

وأشار إلى أنه “جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق المسؤول وكل من حضر التجمع”.

شرطة منطقة جازان: ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/GEUX8hknGX

— الأمن العام (@security_gov) May 24, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تجمع للنساء، أشاروا إلى أنه يعود إلى التجمع في جازان.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية .. ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف لإجراءات كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

فى ذكرى “التحرير”.. عون يوجه رسالة الى الشعب اللبنانى

اخبار مصر

حقيقة رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر

اخبار مصر

مصر تحذر إثيوبيا وتؤكد أن لديها العديد من السيناريوهات بعد الملء الثانى

اخر الاخبار

وزيرة الهجرة تطلق المبادرة الرئاسية للمصريين في الخارج “اتكلم عربي”

اخر الاخبار

هازارد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد يريد العودة إلى تشيلسي خلال الصيف المقبل

اخبار العراق

تعرف على موعد المباراة الودية بين العراق وطاجيكستان

اخبار العراق

تعرف على موعد المباراة الودية بين العراق وطاجيكستان

اخبار العراق

يحيى رسول : نتائج تحقيقات قتلة الصحفيين والمتظاهرين ستعلن بعد انتهاء منها

اخبار العراق

الاقتصاد النيابية : قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال  في طور الدراسة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية

اخر الاخبار

الصحة العالمية : عدد الوفيات بسبب كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث من الأرقام الرسمية

اخبار العراق

تيار الحكمة : وجود نوايا لتأجيل الانتخابات المبكرة واعلان حكومة طوارئ

اخر الاخبار

تقرير استخباراتي : 3 باحثين بمختبر ووهان اصيبوا بفيروس كورونا عام 2019

اخبار العراق

حقوق الإنسان : سقوط 12192 ضحية جراء حوادث السير خلال عام 2020

اخبار العراق

الصحة تجري دراسات لشمول الاعمار دون 18 عاما والحوامل بالتلقيح ضد كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الاقتصاد الامريكي