السعودية .. ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف لإجراءات كورونا.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الشرطة السعودية في منطقة جازان عن ضبط 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، الرائد نايف حكمي، أن “الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا”.

🚨#عاجل شرطة منطقة جازان: ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية ..#جازان_الان pic.twitter.com/Y2IfYxGfvj — جازان الان (@jazannow) May 24, 2021

وأشار إلى أنه “جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق المسؤول وكل من حضر التجمع”.

شرطة منطقة جازان: ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/GEUX8hknGX

— الأمن العام (@security_gov) May 24, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تجمع للنساء، أشاروا إلى أنه يعود إلى التجمع في جازان.