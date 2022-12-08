السعودية ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي

المستقلة /- أعلنت السعودية أنها ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي خلال أيام.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن الموازنة السعودية، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال الجدعان إن النقاش مستمر مع الجانب التركي في الموضوع، وإنه “قد يحسم قريبا”.

وفي رده على سؤال حول الوديعة المالية مع السعودية، أضاف أن “القرار اتخذ بيننا وبين تركيا”.

وقال الجدعان إن العلاقات جيدة بين بلاده وتركيا، وإن هناك سعيا لتطويرها، وأشار إلى أنه “فيما يتعلق بالجانب المالي، فإن النقاش الآن على ما تبقى من الأحكام والشروط لاتفاقية الوديعة ويمكن أن تحدث خلال أيام”.

وقال الجدعان إن المملكة “جزء من العالم والمنطقة ولها اهتمامات فيها” وأشار إلى ما يتعلق بتجديد الوديعة لباكستان ومصر وتركيا، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الدول.

وقال الوزير السعودي، إن هناك ودائع سعودية في مصر تقدر بنحو 10.3 مليار دولار، وأضاف أن المملكة بدأت الاستثمار بكثافة في البلاد، وأن صندوق الاستثمارات العامة للملكة سيستمر في عدد من المشروعات في مصر.

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