السعودية تهاجم إسرائيل وتؤكد مساندتها للقضية الفلسطينية

المستقلة /- أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة.

وقال الواصل إن المملكة ستستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة، مطالبا بـ”ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية، والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة”.وجدد الواصل، خلال الحوار التفاعلي الذي عقده الليلة الماضية مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الدعوة إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن “العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا يزال الإنسان الفلسطيني يعاني من الاحتلال بالإضافة إلى معاناته بسبب هذه الجائحة”.

وأوضح أن “تقرير مايكل لينك يوضح بشكل جلي تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هذا عدا التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان”.

وكان لينك قد قدم لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي، تقريرا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

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