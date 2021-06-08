السعودية.. تمديد صلاحية الإقامات والزيارات للوافدين الموجودين خارج المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي.

وأوضحت المديرية في تغريدة على تويتر، أن التمديد حتى 31 / 7 / 2021م في الدول التي تم تعليق القدوم منها.

وبحسب ما ذكرته ”الجوازات“، فإن التمديد سيقتصر على الدول الـ20، التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ فيها.

وأكدت أن ”التمديد سيكون آليا دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، ودون الحاجة لدفع أي رسوم أو مقابل مالي“.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، للتعامل مع آثار وتبعات أزمة فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها المملكة وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.