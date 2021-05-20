 السعودية تكشف عن حالات لا تطبق فيها الإجراءات الاحترازية على القادمين من الخارج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي حالات لا تطبق فيها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وأفاد الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودي عبر “تويتر” بأن “المحصّن لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة”

وأوضحت الهيئة أن “المحصن سواء مواطن أو مقيم، هو كل من تظهر حاله (محصن) في تطبيق «توكلنا»، مشيرة إلى أن المحصنين هم (من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى، المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر)”.

أما لغير المواطن والمقيم، فهو من أكمل 14 يومًا منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن تطبيق إجراءات جديدة على الأجانب القادمين إلى المملكة.

وقالت الهيئة في بيان، إن السعودية أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.

وأضافت أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي “توكلنا” على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.

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