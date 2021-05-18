السعودية تعلن تسجيل 1047 إصابة جديدة بكورونا مقابل 886 أمس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، 1047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الأخيرة، كما تم رصد 14 وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1047 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 435027 حالة، بينها 8078 نشطة، و1384 حرجة.

وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 14 مايو 927 حالة، وفي 15 مارس 837، وفي 16 مايو 825، وفي 17 مايو 886.

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