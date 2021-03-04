تحذير عاجل من السعودية بشأن منتج يستخدم للوقاية من كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلقت المملكة العربية السعودية من منتج منتشر في أسواق المملكة، يستخدم بصورة مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر موقع “سبق” السعودي، تحذير هيئة الغذاء والدواء السعودية من منتج صابون للأيدي منتشر في الأسواق السعودية

وقالت الهيئة إن المنتج يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا، التي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، ما يعد مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

ولفتت الهيئة السعودية إلى أنها حللت عينات منتجات الصابون المتداول في الأسواق، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت الهيئة بعدم استخدام هذه المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لدى المستخدمين.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، لسحب هذه المنتجات من الأسواق السعودية، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

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