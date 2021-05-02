السعودية.. تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سجلت السعودية، اليوم الأحد، ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 419348 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 6979 حالة وفاة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1120 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 402664 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9705، والحالات الحرجة 1351 حالة.