“السعودية” تستثمر 1.3 مليار دولار في ريلاينس الهندية

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04% من الشركة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، إن الاستثمار في الشركة يأتي بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32% في منصة “جيو بلاتفورمز” شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات.

وأضاف الصندوق، أن الصفقة تأتي تماشيا مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، فيما تعتبر ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة شركة رائدة في قطاع التجزئة بالهند

وتسهم عبر استراتيجيتها التجارية الجديدة من تمكين أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الإلكترونية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن تعزيز الشراكة مع ريلاينس تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها.

وأضاف الرميان، أن هذا الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة سيمكن صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل.

وبحسب بيان الصندوق السيادي للمملكة، تعد شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نمواً، وتحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12 ألف متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند.

وتقوم الشركة بإحداث تغيير جذري في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال استراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الالكترونية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات، موكيش أمباني، إن شركة ريلاينس تربطها علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف أمباني، أن صندوق الاستثمارات العامة شريكاً مهماً في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، والشركة تدرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة.

وتابع: “ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموحة لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند”.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة، أنه مستمر في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة