السعودية تبدء عمليات التطعيم ضد كورونا خلال 3 أيام

المستقلة/- قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء إن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الربيعة خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى الميزانية السعودية 2021، أن المملكة تلقت أول دفعة من لقاح كورونا، وسيتم توفره للجميع في أقرب فرصة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع في المملكة بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة، وأنه من المتوقع أن يبدأ التطعيم خلال 3 أيام.

ولفت الربيعة إلى أنه تم توفير كل المبالغ المطلوبة لدعم القطاع الصحي لمواجهة الجائحة بشكل عاجل، لافتاً إلى أن للمملكة اكتسبت خبرات كبيرة في التعامل مع الأزمات.