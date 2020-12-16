السعودية تبدء عمليات التطعيم ضد كورونا خلال 3 أيام

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء إن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة جائحة كورونا.
وأضاف الربيعة خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى الميزانية السعودية 2021، أن المملكة تلقت أول دفعة من لقاح كورونا، وسيتم توفره للجميع في أقرب فرصة.
وأشار الوزير إلى أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع في المملكة بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة، وأنه من المتوقع أن يبدأ التطعيم خلال 3 أيام.
ولفت الربيعة إلى أنه تم توفير كل المبالغ المطلوبة لدعم القطاع الصحي لمواجهة الجائحة بشكل عاجل، لافتاً إلى أن للمملكة اكتسبت خبرات كبيرة في التعامل مع الأزمات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع مؤشر السوق العراقية خلال تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

الذهب يواصل الصعود خلال تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

السعودية تبدء عمليات التطعيم ضد كورونا خلال 3 أيام

اخر الاخبار

وزير الصحة السعودي يعلن وصول لقاح كورونا إلى المملكة

اخر الاخبار

التحذير من مسكنات تسبب جلطات دماغية ونوبات قلبية

اخر الاخبار

السيسي يؤكد على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون بين مصر والعراق والأردن

اخر الاخبار

تركيا قد تسمح للعراقيين بالدخول الى اراضيها من دون تأشيرة