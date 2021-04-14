السعودية.. الرياض تشهد أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سجلت منطقة الرياض اليوم الأربعاء أعلى حصيلة إصابات كورونا في السعودية بـ 443 إصابة، فيما سجلت منطقة مكة ثاني أعلى إصابات في البلاد بـ172 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه لأول مرة منذ أشهر، تجاوزت إصابات كورونا في جميع مناطق المملكة حاجز الـ10 إصابات باستثناء منطقة الجوف بـ6 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة إصابات كورونا في كل مناطق البلاد بلغت 929 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات في السعودية إلى 401157 حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 8935 منها 986 حالة حرجة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 6781 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي في البلاد  بلغ 385441 حالة.

 

 

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