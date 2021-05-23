السعودية .. الإكتفاء باستعمال مكبرات المساجد على الأذان والإقامة فقط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الأحد، أنها قررت أن يتم قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة فقط.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة، ينص على ”توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف“.

ووفقا للوزارة؛ يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية. مشيرة إلى أن ”تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه“

وتابعت في سلسلة تغريدات على تويتر، ”كما أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهم من أهل العلم“.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: تطالب إدارة بايدن بالتدخل سريعا لمنع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

السعودية .. الإكتفاء باستعمال مكبرات المساجد على الأذان والإقامة فقط

اخبار العراق

عالية نصيف تنتقد بشدة تصريحات بلاسخارت بشأن دستور إقليم كردستان

اخر الاخبار

النائبة لبنى رحيم تؤكد عدم مشاركتها بالانتخابات المقبلة

رئيسي

برهم صالح يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

اخر الاخبار

وزارة العمل : اطلاق مشروع “تشغيل الشباب” بدعم من البنك المركزي العراقي

اخر الاخبار

الفطر الأسود !! وباء جديد خطير جداً ينتشر في الهند

اخر الاخبار

الفطر الأسود !! وباء جديد خطير جداً ينتشر في الهند

اخر الاخبار

هراء كامل .. كشف حقيقة انجذاب المغناطيس لجسم متلقي اللقاح

اخر الاخبار

حلول سحرية لإطالة عمر الحاسوب

اخر الاخبار

إجراء جديد من فيسبوك بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

اخر الاخبار

العملات الرقمية تطورها وانتشارها

اخر الاخبار

صباح الاحد .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال – فيديو

اخر الاخبار

أوبرا وينفري تفجر مفاجأة مؤلمة وتنهار في البكاء – فيديو

اخر الاخبار

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم

اخر الاخبار

مفاجأة مرعبة بشأن وباء جديد يهدد العالم وأطباء يوضحون

اخر الاخبار

البرلمان العربي يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة