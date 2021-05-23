السعودية .. الإكتفاء باستعمال مكبرات المساجد على الأذان والإقامة فقط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الأحد، أنها قررت أن يتم قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة فقط.

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط،وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت،واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة، ينص على ”توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف“.

ووفقا للوزارة؛ يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية. مشيرة إلى أن ”تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه“

وتابعت في سلسلة تغريدات على تويتر، ”كما أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهم من أهل العلم“.