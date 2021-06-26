السعودية.. إحباط محاولة تهريب 14 مليون حبة مخدرات من لبنان

المستقلة/-أحمد عبدالله/أحبطت السلطات الأمنية السعودية محاولة جديدة لتهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن مصادر أمنية، بأنه تم إحباط تهريب هذه المواد المخدرة، والقبض على مواطن في منطقة الرياض وإيقافه، لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد محمد النجيدي إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووثقت وزارة الداخلية بمقطع فيديو عبر حسابها في ”تويتر“ عملية الضبط، ولحظة إخراج الأقراص المخدرة من شحنة الألواح الحديدية.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السعودية إحباط تهريب مخدرات من لبنان.

ففي نيسان أبريل الماضي، أحبطت محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان

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وتم بسبب هذه الشحنة إصدار قرار من المملكة بحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

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