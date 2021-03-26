السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش المخدرة الى المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت السلطات السعودية أن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية، أحبطت اليوم محاولة تهريب 655 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه “تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية”.

السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش

وشدد على أن “رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته”.

السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش

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السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش المخدرة الى المملكة

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