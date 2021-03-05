السعودية… إحباط تهريب 44 كغ من الحشيش المخدر و3بنادق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكنت دوريات الفوج الأمني الثاني بمنطقة عسير السعودية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب 44 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر.

وأفادت صحيفة “المدينة” السعودية، صباح اليوم الجمعة، بأن دوريات الفوج الأمني الثاني بمنطقة عسير نجحت في إحباط تهريب 44 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر و3 بنادق رشاش بذخيرتها.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية السعودية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه قُبِضَ على المهربين من مخالفي نظام أمن الحدود.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص.

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