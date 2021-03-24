السعودية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر.

وقال النقيب محمد النجيدي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن العملية أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة؛ حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها 10.948 مليون قرص أمفيتامين، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف النجيدي أنه “تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة، وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية، ونازح، ومواطن.

وأشار إلى أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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