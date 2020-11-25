السامرائي يدعو الى اعادة تشكيل البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف

دعا رئيس مجلس النواب السابق اياد السامرائي الى اعادة تشكيل البنك المركزي بما يتماشى مع هياكل البنوك المركزية العالمية، مع توحيد سعر الصرف في المصارف كافة.

وقال السامرائي في مقال تلقت (المستقلة) نسخة منه “سعر الصرف، مهم جداً، وأي تغيير كبير في سعر الصرف والتعويم يكون كارثة على الاقتصاد ونتائجه ستكون معقدة ولن يتعافى الاقتصاد لعقود، مثال على ذلك ما حدث في الاردن ومصر ودول اخرى كثيرة”.

وأشار الى أن “التغيير التدريجي مهم جدا اذا كان لا بد منه، فالعملة المحلية واستقرارها من اهم روافد قوة الاقتصاد”.

وشدد على انه “لا بد أولاً من اعادة تشكيل البنك المركزي بما يتماشى مع هياكل البنوك المركزية العالمية ويكون له لجنة من خبراء لا يتدخلون في الامور التنفيذية فقط يتخصصون في وضع السياسات ومراقبتها، ويكون غير خاضع للحكومة ولا تتدخل في سياساته”.

كما أكد أن “سعر الصرف لا بد ان يكون واحداً في البنوك، اما السوق السوداء والغاء شركات الصرافة المتخصصة في اخذ العملة الصعبة من البنك المركزي وبيعها في السوق وما ينتج عن ذلك من فساد كبير”.

ودعا الى أن يكون السعر واحداً في البنك وعند الصراف، “مع مراعاة عمولة البيع والشراء والغاء مزاد بيع العملة وتوفيرها للبنوك كافة وشركات الصرافة وللتعاملات المشروعة من استيراد وتصدير وحاجات المواطنين، ولا تكون سبباً في تهريب الأموال وخاصة أموال الصفقات الفاسدة.”