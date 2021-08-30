الزرفي ينتقد القوى السياسية صاحبة الحجم الاكبر لفشلها في ادارة البلاد

المستقلة /- انتقد الامين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي ، القوى السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة ،وصاحبة الحجم البرلماني الاكبر في الدورات التشريعية السابقة ، لفشلها في ادارة البلاد طيلة ثمانية عشر عاما الماضية .

وقال الزرفي في بيان صحفي :” ان البرامج الانتخابية طيلة الدورات السابقة كانت وهمية وعبارة عن حبر على ورق، وسرعان ما تم التنصل عنها ، برامج ضللت الشعب العراقي بوعود كاذبة ” .

واضاف :” ان الحكومات المتعاقبة والاطراف السياسية المسؤولة عن تشكيلها والمشاركة فيها تتحمل تدخل دول اقليمية في الشأن العراقي وسوء ادارة الملف الامني والاقتصادي ،واستشراء الفساد المالي والاداري”.

وحمل الزرفي رئاسة مجلس النواب مسؤولية تراجع الاداء البرلماني خلال الدورة التشريعية الحالية ، مبينا :” ان اداء البرلمان طيلة الدورات السابقة كان دون المستوى المطلوب ، وان الدورة الحالية شهدت حالة من التواطؤ بين الرئاسة والحكومة ادت الى تراجع الدور التشريعي والرقابي ” .

وخلص الى القول :” ان رئاسة مجلس النواب الحالي لم تكن موفقة في ادارة جلساته وشؤونه ، وغير معنية بالاهتمام بالقضايا الاساسية “.