الزراعة : العراق يحتل المرتبة الرابعة في انتاج التمور بـ 735 الف طن

المستقلة /- أكدت وزارة الزراعة، ارتفاع الإنتاج المحلي لمحصول التمر إلى 735 ألف طن، فيما أشارت إلى أن البلاد تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المنتجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم السبت، إن “البلاد استكملت عملية تصدير آخر وجبة من محصول التمور للعام الماضي إلى الخارج برقم يقرب من 600 ألف طن من مختلف الأنواع”، لافتا إلى أن “البلاد تحتل المرتبة الرابعة ضمن التسلسل العالمي للدول المنتجة”.

وأوضح نايف أنَّ “لوزارة الزراعة الدور الساند بتعافي بساتين النخيل التي وصل عددها حاليا إلى 17 مليون نخلة، باعتماد قرار منع استيراد مادتي التمور والدبس خلال العام 2019، ما قدم دافعا كبيرا للفلاح العراقي للاهتمام بتلك البساتين وتنميتها”.

وبين أن “حجم الإنتاج المحلي بلغ 735 ألف طن”.

واشار إلى أنَّ “الوزارة رفعت سعر شراء التمور من الفلاحين إلى 700 الف دينار للطن بدلا من 200 ألف دينار، إضافة إلى الدعم اللوجستي المتمثل بمكافحة آفات النخيل ورش المبيدات بصورة دورية”، مبيناً أنَّ “حجم الاستهلاك المحلي لمحصول التمور يبلغ 150 إلى 200 ألف طن سنويا، وهو ما دعا الوزارة إلى تصدير الكمية المتبقية من الإنتاج”.

وتابع المتحدث باسم الوزارة أنَّ “تصدير التمور تم إلى دول الهند وتركيا وسوريا والإمارات وبنغلاديش، فضلا عن بعض الأسواق الأوروبية والأميركية”.