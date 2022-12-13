الركراكي قبل مواجهة فرنسا: نحن نحلم بالفوز بكأس العالم 2022

المستقلة/-تحدث المدرب الوطنى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن آخر استعدادات أسود الأطلس، لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 مساء غدا الأربعاء.

وقال وليد الركراكي، في المؤتمر الصحفي التقديمى للمباراة “سنواجه أبطال العالم وأفضل مدرب في العالم، سنحاول أن نصنع المفاجئة.”

وأضاف مدرب الأسود: ” واثقون في قدراتنا ونريد إعادة كتابة التاريخ بالرغم من أن جميع العوامل لصالح فرنسا ،لا نعاني من الإرهاق، الجميع متحمس لخوض نصف النهائي”.

وردا على سؤال، هل ستستحوذ أمام فرنسا أم ستستمر على نفس المنوال؟ ، قال وليد الركراكي: “نحن هنا لنفوز وليس لنفوز بالاستحواذ، هل سيعطوننا نقاطا إن استحوذنا على الكرة؟.”

وواصل مدرب المغرب :”أتينا إلى هنا من أجل تغيير عقلية قارتنا، لن أكون سعيدًا بالوصول إلى نصف النهائي فقط. اريد التأهل الى النهائي، جئنا لنغير العقلية ، خاصة بالنسبة لقارتنا”.

وزاد المدير الفني لمنتخب المغرب: “اذا قلنا اننا وصلنا للنصف و لا يهم ما يحدث لقد نجحنا في المونديال ، انا لا اتفق”

وأكمل الركراكى : “لم نصل بالصدفة لنكون من أفضل 4 منتخبات في العالم ونستطيع الوصول للنهائي، اتمنى ان لا يحترمنا خصمنا”

وتابع وليد: “في كل دور يتوقعون إقصاءنا ولكننا لازلنا هنا، كما قلت في السابق نحن نحلم بالفوز بكأس العالم.

وأوضح مدرب المغرب : “علينا أن نلعب بشكل جماعي لإيقاف المنافس، يجب أن نأخذ حذرنا من كل لاعبي المنتخب الفرنسي وليس مبابي فقط ، حظوظنا وافرة في التأهل”.

وقال الركراكى: “مساندة الجماهير المغربية والعربية من أهم عوامل نجاحنا، سنواجه أفضل فريق في العالم وهي فرصة لإبراز قدراتنا ، بالعزيمة المعتادة للمجموعة يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات ، نريد مواصلة التحدي والوصول إلى المباراة النهائية”.

وأتم مدرب المغرب: “لدينا أفضل جمهور في العالم ربما إلى جانب الارجنتينيين والبرازيليين، أنا سعيد لان العالم عرف الجمهور المغربي، انهم مجانين يحبون نواديهم ومنتخبهم ويستطيعون السفر اينما كان، غدا سيكون على الاقل 20000 مغربي وانا سعيد جدا لاننا سنلعب في المنزل وهذا مهم”.