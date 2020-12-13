مصرف الرشيد : يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول
المستقلة /-اعلن مصرف الرشيد المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.
وقال المصرف في بيان له وتلقته (المستقلة ) اليوم الاحد ان فروعه في بغداد والمحافظات باشرت بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.
وكان مصرف الرافدين أعلن عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له وتلقته (المستقلة ) اليوم الاحد “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول”.
واضاف المصرف أن “التوزيع سيتم بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير”.
وكانت وزارة المالية أعلنت اليوم الاحد عن اطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي.
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