مصرف الرشيد : يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

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المستقلة /-اعلن مصرف الرشيد المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.

وقال المصرف في بيان له وتلقته (المستقلة ) اليوم الاحد  ان فروعه في بغداد والمحافظات باشرت بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.

وكان مصرف الرافدين أعلن عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له وتلقته (المستقلة ) اليوم الاحد  “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول”.

واضاف المصرف أن “التوزيع سيتم بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير”.

وكانت وزارة المالية أعلنت  اليوم الاحد عن اطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته المستقلة , أنه “تم اطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الاول”.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون العجز المالي لتأمين رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة من العام الجاري. (النهاية)

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مصرف الرشيد : يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

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