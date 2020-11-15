الرد الأول لتامر حسني على انفصاله عن زوجته

المستقلة /- يبدو أن الأزمة الأخيرة بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، لن تجد طريقها للحل مثل الأزمات المتكررة التي حدثت على مدار سنوات زواجهما، حيث رد تامر بطريقة غير مباشرة على إعلان زوجته الانفصال عنه وطلب الطلاق، بنشر مقطع من أغنيته الأخيرة “كرهتنى فى الحب“، والذي يحمل رسالة مباشرة تقول: ”ألف سلامة طريقك وردى، وقتك عدى، وقتك فات“.

وبعد أن نشر تامر المقطع بالتعليق المثير للجدل عبر حساباته، عاد ليحذفه بعد التعليقات الكثيرة التي وصلته، وهو الأمر نفسه الذي فعلته بوسيل التي نشرت خبر الانفصال ثم قامت بحذفه، وعادت ونشرته من جديد.