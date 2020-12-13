الرافدين يرفع نسبة الفوائد لغاية 5% على ودائع المودعين

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المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين، عن منح فوائد 5% على الودائع للمواطنين المودعين اموالهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، ان “الفوائد المالية للودائع الثابتة للمواطنين الذين يودعون اموالهم في المصرف ولمدة سنة سيحصلون على 5% والذي يودعون لمدة ستة اشهر فانهم يحصلون على فوائد تصل الى 4,5 %”.

ودعا المصرف “المواطنين الى زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وايداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف”.

يذكر ان المصارف الحكومية تسعى الى جذب الاموال المكتنزة لدى عامة الشعب لاستثمارها بعد ان تبين وحسب احصاء البنك المركزي ان هناك 77% من الاموال المتداولة في الاسواق مكتنزة لدى عامة الشعب.

 

 

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