الرافدين :استمرار فتح الحسابات للمواطنين لايداع اموالهم في المصرف

اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.

ودعا المواطنين، إلى “زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.