الرافداين : اجراءاته القانونية ضد “متلكئي” قروض السيارات

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين،اجراءاته القانونية ضد ’متلكئي’ قروض السيارات وذلك للحفاظ على المال العام.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن “المصرف اتخذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات فضلا عن حجز رواتب الكفلاء”.

واكد البيان “وجود لجان لمتابعة تنفيذ الشروط القانونية التي من شأنها استحصال ديون المصرف واجراء جولات ميدانية على الفروع لمتابعة ذلك”.