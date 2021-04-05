الرئيس الجزائري: أموال تضخ لزعزعة استقرار البلاد

المستقلة /- أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن هناك مالا فاسدا يضخ في البلاد من أجل خلق مشاكل اجتماعية داخلها.

ونقلت قناة “النهار” المحلية عن تبون قوله خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية، إن “المال الفاسد يحاول خلق مشاكل اجتماعية وهناك تواطؤ من الداخل. مشيرا إلى أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل محاولات أصحاب المال الفاسد لخلط الأوراق.

وكشف الرئيس الجزائري، أن هناك شخص تلقى 300 ألف يورو من صاحب مال فاسد للمساهمة في تأجيج الوضع مضيفا أن سلطات دولة غربية على علم بتلك الصفقة المريبة ولم تحرك ساكنا لأن المستفيد يتعامل مع أجهزة مخابراتها.

كما أكد تبون أنه لن يتخلى عن تعهداته باستعادة الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن دولا أوروبية مستعدة للمساعدة على استرجاعها.

وقال الرئيس الجزائري، إن هناك “6 آلاف مليار دينار قروض استفاد منها رجال أعمال ولم يعيدوا منها سوى 15%”

وأضاف تبون: “ترقبوا أنباء سارة بشأن استرجاع الأملاك المنهوبة في الخارج بداية من هذا الشهر. الجزائر بدأت في استرجاع عقارات في فرنسا منها شقق وقصور”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الشرطة المصرية تغلق كافيه “حسن شاكوش” في القاهرة .. تعرف على اسباب

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

رئيسي

الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى الامارات

اخر الاخبار

علامات توضح إصابتك سابقًا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

أشهر الأعطال في عالم السيارات

اخر الاخبار

إجبار ترامب على دفع 122 مليون دولار

اخر الاخبار

كم فنجان من القهوة ينصح بشربه باليوم ؟

اخر الاخبار

كم فنجان من القهوة ينصح بشربه باليوم ؟

اخر الاخبار

الرئيس الجزائري: أموال تضخ لزعزعة استقرار البلاد

اخبار الاردن

ايران تعلق على الأحداث في الاردن

اخبار الاردن

مطالب بفتح المساجد في رمضان ومراجعة الحظر الشامل وتقليل ساعات الجزئي في الاردن

اخر الاخبار

بعد خسائر تقدر بـ 4.5 مليار دولار .. L G توقف إنتاج الهواتف الذكية

رياضية

محافظ البصرة يتعهد بإنجاح بطولة “خليجي 25”

رياضية

كين ينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي من محمد صلاح

رياضية

برشلونة يمدد عقد لاعبه حتى 2023

رياضية

كيف يخطط ريال مدريد لمواجهة ليفربول؟

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للجولة 26