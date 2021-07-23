الرئاسة المصرية تنشر فيديو حوار لافت للسيسي بالعلمين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت وسائل الإعلام المصرية شريط فيديو لافتا جديدا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته بمنطقة العلمين

والتقى الرئيس المصري بأحدى الأسر المصرية، ودار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة للتعرف على أحوالها والاستماع إلى مطالبها.

وبدأ الرئيس بالتعرف على أسماء أولاد الأسرة، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، وقال الأب أنا من القليوبية وأعمل هنا في العلمين، وبسؤال الرئيس السيسي عن راتبه رد الأب قائلاً “الحمد لله”.

وسأل الرئيس المصري، أبناء الأب عن دراستهم ومذاكرتهم وعن طموحاتهم وأحلامهم، وفي نهاية الفيديو قال الرئيس المصري للأب “الايد الشقيانة ديه يد فيها البركة”.

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