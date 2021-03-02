الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

المستقلة /- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاستعدادات لاجتماع مجموعة “أوبك+” المقبل جارية، مشددا على أن موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات “أوبك+”.

وردا على سؤال حول النتائج التي تتوقعها روسيا من اجتماع “أوبك+”، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: “هذه الاجتماعات وسوق النفط وسوق المنتجات النفطية تفضل الصمت، لذلك لا نكشف عن توقعاتنا أو نعلن عنها”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يعمل على التحضيرات اللازمة لاجتماع المجموعة، المزمع عقده هذا الأسبوع.

ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية للتحالف في 3 مارس الجاري، على أن تجتمع دول المجموعة ككل في اليوم التالي (4 مارس الجاري)، وسيبحث المشاركون مستقبل اتفاق خفض الإنتاج، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق على زيادة الإنتاج بواقع 0.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل المقبل.

وخفضت دول مجموعة “أوبك+” إنتاج النفط منذ مايو الماضي بواقع 9.7 مليون برميل بسبب تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع تحسن الوضع في سوق النفط تم تعديل التخفيضات، حيث يتم تقليص الإنتاج بواقع 7.05 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس الجاري.

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