الذهب ينهي أولى تعاملات العام الجديد بمكاسب 51 دولار

المستقلة/-ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 51 دولاراً عند تسوية أولى جلسات العام الجديد، اليوم الاثنين، مع هبوط قوي للأسهم الأمريكية، مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته منذ منتصف 2018.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 2.7 بالمائة، أو ما يوازي 51.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1946.60 دولار للأوقية

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة إلى 1941.2 دولار للأوقية، رابحاً 43.22 دولار.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 89.92.