الذهب يرتفع في التعاملات الصباحية ليوم الأثنين

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم الأثنين، مدعومة بفوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض الدولار.
و ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 1960.60 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1958.41 دولار للأوقية.
وكلما انخفضت أسعار الدولار، يزيد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذ أمن للاستثمار.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% عند 25.83 دولار للأوقية..

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