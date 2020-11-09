الذهب يرتفع في التعاملات الصباحية ليوم الأثنين

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم الأثنين، مدعومة بفوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض الدولار.

و ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 1960.60 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1958.41 دولار للأوقية.

وكلما انخفضت أسعار الدولار، يزيد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذ أمن للاستثمار.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% عند 25.83 دولار للأوقية..