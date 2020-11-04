الذهب يتراجع بنحو 14 دولار في نهاية تعاملات اليوم

المستقلة.. تراجعت أسعار الذهب العالمي بنحو 14 دولاراً في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.

وحتى الأن لم يتم حسم من الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية في حين تشير النتائج الأولية الى تقدم جو بايدن بنسبة ضئيلة.

وبنهاية تعاملات اليوم، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 14.20 دولار إلى 1896.20 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة ليفقد 12.80 دولار مسجلاً 1896.29 دولار للأوقية.