” الذهب”.. الرابح الأكبر في الانتخابات الأمريكية

المستقلة/- أمل نبيل / “سيحقق الذهب وشركات تعدين الذهب مكاسب عديدة بصرف النظر عن الفائز في ماراثون الانتخابات الأمريكية”.

قال جيمس راستيه، رئيس قسم المعلومات في كوست كابيتال، في مقابلة مع قناة CNBC، انه من المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة برنامج تحفيز مالي كبير بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز بالرئاسة.

وأضاف” سنطبع تريليونات من الدولارات أكثر وكل ذلك له في نهاية المطاف تداعيات إيجابية غير عادية على الذهب.

وأشار راستيه الي أن التحفيز المالي أو سياسات مثل الإنفاق الحكومي و خفض الضرائب التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، عادة ماتؤدي إلى عجز أوسع.

وهو مايؤثر سلبا على ثقة المستثمرين ويدفعهم إلى استثمار أموالهم في أصول أكثر أمانًا مثل الذهب ، وبالتالي دفع أسعار الذهب إلى الأعلى.

وأكد رئيس قسم المعلومات في كوست كابيتال إلى أن عدم القدرة على إنتاج الذهب بنفس المعدل الذي ينتجه العالم اليوم بنسبة انخفاض في القدرة الإنتاجية 50% سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الذهب وتحديدا في العشرة سنوات القادم.

وأكد رئيس قسم المعلومات في كوست كابيتال إلى أن عدم القدرة على إنتاج الذهب بنفس المعدل الذي ينتجه العالم اليوم بنسبة انخفاض في القدرة الإنتاجية 50% سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الذهب وتحديدا في العشرة سنوات القادمة.