الديوانية يعلن عن مدربه الجديد

المستقلة/- أعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، عن هوية المدير الفني الجديد للفريق.

وكان الديوانية قد أعلن إقالة سمير كاظم من منصبه كمدرب للفريق، بسبب النتائج السلبية.

ونشر العنكوشي مقطع فيديو أعلن فيه التعاقد مع البرازيلي لوزانو سوريس، كمدير فني جديد للفريق، بطاقم معاون

يتكون من: البرازيلي كلودا ماتيوس مساعدا، سعيد محسن مساعدا، مالك فيوري مساعدا، البرازيلي مارلون روبيرت محلل فني.

ويحتل الديوانية حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 23 نقطة من 20 مباراة.

 

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