الدولار يواصل تراجعه أمام العملات المختلفة

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المستقلة/- واصلت أسعار الدولار تراجعها خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، ليسجل الدولار أدنى تراجع له عامين ونصف.

وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.2128 دولار ، فيما استقرت العملة الخضراء أمام العملة اليابانية عند 104.33 ين، وانخفض الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% إلى 1.3404 دولار..

وتراجع الدولار أمام العملة السويسرية 0.2% عند 0.8929 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% إلى 90.899 نقطة.

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