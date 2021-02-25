الدولار يستقر في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-بدل الدولار الأمريكي خسائره الصباحية، في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 أعوام أعلى 1.5 بالمائة لأول مرة في أكثر من عام.
انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2192 دولار، لكنه ارتفع بنسبة مماثلة أمام الين الياباني ليسجل 106.14 ين.

كما صعدت العملة الأمريكية بنحو 0.6 بالمائة مقابل نظيرتها البريطانية لتصل إلى 1.4051 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9045 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 90.10، بعد أن سجل مستوى 89.68، وهو الأدنى منذ أوائل يناير/كانون الثاني.

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