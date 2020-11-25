الدولار يرتفع أمام الفرنك السويسري ويستقر أمام اليورو

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المستقلة/- استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسجلت أسعار الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني نفس مستويات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري.

وارتفع الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.2% إلى 0.9134 فرنك.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1898 دولار ، كما استقرت العملة الخضراء أمام الين الياباني عند 104.43 ين، كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني مسجلا 1.3345 دولار.

كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 92.148 نقطة.

 

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