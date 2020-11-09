الدولار يتراجع أمام اليورو والجنيه الاسترليني

المستقلة .. شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا أمام اليورو والجنيه الاسترليني في مستهل تعاملات اليوم الأثنين.

وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% ليصل إلى 1.1887 دولار، كما تراجعت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% ليقف عند 1.3177 دولار.

بالمقابل ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% مسجلا 103.51 ين

واستقر الدولار أمام العملة السويسرية مسجلاً 0.8993 فرنك، كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 92.218 نقطة.