الدولار يتراجع أمام اليورو والجنيه الاسترليني

المستقلة .. شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا أمام اليورو والجنيه الاسترليني في مستهل تعاملات اليوم الأثنين.
وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1%  ليصل إلى 1.1887 دولار، كما تراجعت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2%  ليقف عند 1.3177 دولار.

بالمقابل ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% مسجلا 103.51 ين
واستقر الدولار أمام العملة السويسرية مسجلاً 0.8993 فرنك، كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 92.218 نقطة.

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