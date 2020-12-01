الدولار يتراجع أمام اليورو والجنيه الاسترليني

المستقلة/-تراجعت أسعار الدولار في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، وانخفضت العملة الخضراء أمام اليورو والجنيه الاسترليني، بينما استقرت مقابل الين الياباني.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.4% إلى 1.1975 دولاروتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% إلى 1.3375 دولار. ،

وهبط الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.3% إلى 0.9063 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% إلى 91.672 نقطة.

فيما استقرت العملة الخضراء أمام العملة اليابانية عند 104.22 ين.