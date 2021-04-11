الدولار ببغداد وابيل يستقر 147200 دينار مقابل 100 دولار .. اليوم الاحد

الدولار ببغداد وابيل يستقر 147200 دينار مقابل 100 دولار .. اليوم الاحد

المستقلة /… استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد و اقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم الاحد إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار ايضا حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147000 دينار لكل مائة دولار أمريكي. (النهاية)