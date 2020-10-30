الدوري العراقي.. تعادل مثير بين الزوراء والنفط

(المستقلة) – حسام الدين جمال – انتهت مباراة الزوراء والنفط، التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز بالتعادل بهدف لكل فريق.

افتتح محمد داوود لاعب النفط التسجيل في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1-0.

وشهدت نهاية الشوط الأول أحداثا مثيرة بطرد ضرغام إسماعيل من الزوراء في الدقيقة 42، وأحمد عبد الرضا من النفط في الدقيقة 45+3.

وأحرز علاء عبد الزهرة هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة رفع النفط رصيده إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي، فيما يحتل الزوراء المركز الثامن بنقطتين.