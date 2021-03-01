الدوري العراقي.. القوة الجوية يهزم نفط البصرة بثلاثية

المستقلة/- فاز القوة الجوية على نفط البصرة بنتيجة 3-2، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل أهداف القوة الجوية كل من حمادي أحمد وإبراهيم بايش ولؤي العاني في الدقائق 3 و35 و69.

فيما جاء هدفي نفط الوسط من توقيع أحمد فرحان في الدقيقة 69، وأحمد زامل في الدقيقة (90 +4).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الصقور إلى 47 نقطة في صدارة الدوري العراقي، يليه الزوراء ثانياً بـ40 نقطة، بينما تجمد رصيد نفط الوسط عند 22 نقطة في المركز الـ13.