الدوري العراقي.. القوة الجوية يصعق نفط البصرة ويتمسك بالصدارة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز القوة الجوية على نفط البصرة بثنائية مقابل هدف، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز، ليتمسك بصدارة جدول الترتيب.

وسجل القوة الجوية الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق كرار نبيل، وأضاف أيمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وقلص نفط البصرة الفارق في الدقيقة 86 عن طريق حيدر فائق.

وبهذا الفوز رفع “الصقور” رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري العراقي بالتساوي مع نفط الوسط، بينما بقي رصيد نفط البصرة نقطة الواحدة في المركز الـ16.

وبهذا اختتمت منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية بالدوري العراقي، الذي شهد تعادل أربيل مع زاخو (1-1)، وفوز الطلبة على الصناعات الكهربائية (3-0).