الدوري العراقي.. الشرطة يهزم بغداد بثنائية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز الشرطة على ضيفه أمانة بغداد بثنائية دون رد، مساء الجمعة، في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية بمسابقة الدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدفي الشرطة كل من المحترف النيجيري أوساجونا في الدقيقة 31، وعلي فائز في الدقيقة 86.

بهذا رفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي، فيما ظل بغداد في المركز الـ20 (الأخير) بلا نقاط.

يذكر أن يوم الجمعة شهد إقامة 3 مباريات أخرى في الجولة الثانية من الدوري العراقي، انتهت بتعادل الكهرباء مع الحدود (2-2)، والزوراء مع النفط (1-1)، وفوز السماوة على الميناء (1-0).

وتستكمل الجولة على مدار أيام السبت والأحد والإثنين القادمين.