الدوري الإنجليزي.. الكشف عن موعد انطلاق الموسم المقبل

الدوري الإنجليزي.. الكشف عن موعد انطلاق الموسم المقبل

المستقلة/- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موعد انطلاق موسم 2021-2022 من المسابقة.

وحسب ما ذكرته الرابطة في بيان رسمي، سينطلق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز، في السادس من أغسطس/آب القادم، وستقام معظم المباريات في اليوم التالي ببداية أول أسبوع.

وأضافت الرابطة التي تضم 3 أقسام أسفل الدوري الممتاز أن مباريات نهائي ملحق الصعود ستلعب في استاد ويمبلي في آخر أسبوعين في مايو/آيار 2022.

وسيقام نهائي ملحق الصعود بالدرجة الثالثة في 21 مايو/آيار 2022 قبل نهائي ملحق الدرجتين الرابعة والثانية يومي 28 و29 بالشهر ذاته.

وينتهي الموسم المنتظم للدرجتين الثانية والرابعة في السابع والثامن من مايو/آيار 2022 بينما ينتهي موسم الدرجة الثالثة قبلهما بأسبوع.

ويقام نهائي كأس الرابطة يوم 27 فبراير/شباط العام المقبل.

وأشارت الرابطة إلى أن تفاصيل مواعيد مباريات موسم 2021-2022 ستنشر في وقت لاحق.