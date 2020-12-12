الدواء الأمريكية توصي بأخذ جرعتين من لقاح شركتي فايزر وبيونتيك

المستقلة/- أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، صباح السبت، بأخذ جرعتين من لقاح شركتي فايزر وبيونتيك بدلا من الاكتفاء بجرعة واحدة، فيما أكدت أن تصريحها بالاستخدام الطارئ للقاح يستند “إلى العلم والبيانات”.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الدكتور ستيفن هان: “العلم والبيانات حدَدت قرار إدارة الغذاء والدواء”، مُضيفًا أن علماء الوكالة وموظفيها يعملون على مدار الساعة لمراجعة البيانات للحصول على اللقاح المصرح به.

ويوم الجمعة، قالت مصادر لـCNN، إن رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، طلب من ستيفن هان التصريح باستخدام لقاح فايزر بحلول نهاية اليوم، وإذا لم يحدث فإنه بحاجة إلى الاستقالة، وهو ما نفى هان صحته.

وأضاف هان، خلال المؤتمر الافتراضي يوم السبت، أن الكفاءة لا تعني التسرع، وأن فرق المراجعة تواصل التمشيط عبر البيانات.ر

من جانبه، قال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنه “كان هناك الكثير من الضجيج” حول الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاح فايزر – بيونتيك وما إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في زيادة إمدادات اللقاح “لكن موقف الإدارة هو أن الناس يجب أن يأخذوا بس وش قص جرعتين”.

وأوضح ماركس: “كانت الطريقة التي تمت بها دراسة المنظومة هي أن الجميع، في النهاية، أو كل شخص تقريبًا تلقوا جرعتين من اللقاح، لذلك نحن نعرف فقط كيف تمت حماية الناس بجرعتين من اللقاح”.