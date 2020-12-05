الدفاع المدني الاردني : قللوا حركتكم

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المستقلة /- نشرت مديرية الدفاع المدني، السبت، تحذيرات للأردنيين، خلال التعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

وطلبت المديرية من المواطنين، الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا، وخاصة البيوت المتنقلة.

ودعت إلى التأني أثناء القيادة، تفاديا لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات، وجنوح بعض المركبات على الطريق، مضيفة أنه من الضروري التقليل من الحركة ما أمكن.

وأشارت المديرية إلى ضرورة الاستخدام الأمن لوسائل التدفئة على اختلاف انواعها.

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